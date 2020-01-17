В британской резиденции принца Гарри и Меган Маркл распустили персонал - СМИ

А тем временем герцогиня Меган в Канаде ведет активную светскую жизнь в обществе своих поруг.

В британской прессе появилась информация о том, что из резиденции Сассексов - Фрогмор-хаус был распущен персонал.

Как пишет ТСН со ссылкой на Daily Mail, персоналу особняка было объявлено, что в их услугах больше не нуждаются. Известно, что двум людям (управляющему и уборщику) королева Елизавета II предложила работу в основном дворце британской королевской семьи. Судьба остальных людей остается неизвестной.

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В прессе также обсуждают, что такое решение связано с тем, что герцогиня Меган и принц Гарри не собираются возвращаться в Лондон, хотя в ходе переговоров с королевой Елизаветой II оставили за собой право останавливаться во Фрогмор-хаус, когда будут приезжать в Лондон.

Тем временем герцогиня Меган была замечена около канадского аэропорта "Виктория", сообщается, что там она встречала свою подругу Хезер Дорак, которая является инструктором по пилатесу.

Похоже, после нескольких лет в Британии Меган Маркл рада вернуться в свою привычную жизнь, носить простую одежду, заниматься йогой и гулять с ребенком. Хотя охрана ее, конечно же, теперь сопровождает всюду.