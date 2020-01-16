цей матеріал доступний українською

На стороне Сассексов: Наоми Кэмпбелл прокомментировала скандал вокруг герцогини Меган и принца Гарри

15:21, 16 января 2020
Звезды
335 0
Наоми Кэмпбелл прокомментировала скандал вокруг герцогини Меган и принца Гарри / фото instagram.com/naomi

Читайте также"Я на их стороне": известный актер поддержал принца Гарри и Меган

Как пишет ТСН, на сторону Меган Маркл стала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Во время недавнего общения с журналистами ей также задали вопрос относительно скандала в королевской семье, и Наоми ответила, что поддерживает пару (Меган и Гарри) в любом случае.

Напомним, на прошлой неделе Сассексы сделали заявление, в котором сообщили, что хотят отказаться от финансирования дворца и жить свободной жизнью. После экстренного совещания, которое собрала королева Елизавета II в Сандрингеме, было принято решение поддержать герцога и герцогиню и найти для них новые роли. Букингемский дворец должен сделать еще одно заявление в ближайшее время.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #принц Гарри и Меган Маркл