MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)

На отдыхе певица предпочитает не использовать макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Hello Dubai🤗 I’m with my babe @kamarova_tatiana LEGO!!!!! Публикация от MARUV (@maruvofficial) 15 Янв 2020 в 4:05 PST

Украинская певица MARUV всегда выглядит на все сто. Певица радует поклонников эпатажными нарядами и ярким макияжем. Однако на отдыхе певица предпочитает не использовать макияж, из-за чего становятся видны недостатки ее кожи.

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Снимком из Дубая артистка поделилась в своем Instagram.

На нем синеволосая MARUV позирует в темных очках и при отсутствии макияжа. Из-за этого заметны прыщики и покраснения на ее лице, в частности на подбородке и щеках.