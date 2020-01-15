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MARUV без макияжа "засветила" прыщи на лице (фото)

20:30, 15 января 2020
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Украинская певица MARUV всегда выглядит на все сто. Певица радует поклонников эпатажными нарядами и ярким макияжем. Однако на отдыхе певица предпочитает не использовать макияж, из-за чего становятся видны недостатки ее кожи. 

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Снимком из Дубая артистка поделилась в своем Instagram.

На нем синеволосая MARUV позирует в темных очках и при отсутствии макияжа. Из-за этого заметны прыщики и покраснения на ее лице, в частности на подбородке и щеках. 

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Теги: #MARUV