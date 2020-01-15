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Помолодевшая Ани Лорак удивила новым "луком" (фото)

09:57, 15 января 2020
Звезды
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Лорак отдыхает в Калифорнии / instagram.com/anilorak

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в образе в стиле casual.

На ней черные кюлоты, пиджак и кроссовки. Ее волосы распущены, глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

В кадре Лорак выглядит миниатюрной и очень милой. Надо сказать, отказ от вычурных или слишком откровенных нарядов ей на пользу. Так она как кажется намного моложе и скромнее.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.

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Теги: #фото#Ани Лорак