Помолодевшая Ани Лорак удивила новым "луком" (фото)
09:57, 15 января 2020Звезды
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В кадре артистка выглядит счастливой.
Лорак отдыхает в Калифорнии / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в образе в стиле casual.
На ней черные кюлоты, пиджак и кроссовки. Ее волосы распущены, глаза спрятаны за солнцезащитными очками.
В кадре Лорак выглядит миниатюрной и очень милой. Надо сказать, отказ от вычурных или слишком откровенных нарядов ей на пользу. Так она как кажется намного моложе и скромнее.
Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.
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