Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике (фото)

В комментариях многие восхищены фигурой Тодоренко.

Известная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, переехавшая в РФ после замужества, сразила наповал своей фигурой через год после родов.

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На своей странице в Instagram телезвезда опубликовала пару фото, на которых она стоит на доске для серфинга. В кадре видны подкаченные ноги и ягодицы Регины.

Тодоренко в посте решила пофилософствовать: "Заскочить на волну не сложно, важно - удержаться и запрыгнуть на новую!".

В комментариях многие восхищены фигурой Тодоренко и ее упорством.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.