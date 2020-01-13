Принцы Гарри и Уильям прокомментировали информацию об их испорченных отношениях

Герцоги выпустили совместное заявление относительно их взаимоотношений.

Принцы Великобритании Уильям и Гарри опровергли новость издания Times о том, что они стали чужими друг другу и, что их отношения испорчены.

Братья выпустили совместное официальное заявление, в котором назвали информацию ложной.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на издание Independed, в заявлении монархов говорится о том, что новость, опубликованная в издании является "оскорбительной" и "вредной".

"В британской газете сегодня прозвучала лживая история, которая рассказывает об отношениях между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко занимаются проблемами, связанными с психическим здоровьем, использование языка подстрекательства таким образом оскорбительно и потенциально вредно", - заявили принцы.

Заметим, что информация об испорченных отношения между братьями появилась после того как принц Гарри и Меган заявили о выходе из королевской семьи.

Напомним, сегодня, 13 января, в Букингемском дворце решили экстренно провести переговоры относительно этой ситуаціїу которых примут участие королева Елизавета, Чарльз, Уильям и Гарри. Они должны пересмотреть ряд возможностей для рода Сассексов, несмотря на то, что Гарри и Меган отступают от обязанностей старших в роде.