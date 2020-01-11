"Стала еще круче!": Алла Пугачева ошарашила помолодевшим видом (фото)

На новом снимке Примадонна выглядит заметно посвежевшей.

Известный российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое семейное фото - с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри.

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"Поход в кино", - подписал он снимок и добавил хештег "семья".

В кадре Примадонна выглядит заметно помолодевшей. К тому же, она в последнее время отказалась от привычных балахонов в пользу молодежной одежды. В этот раз она надела светлые обтягивающие джинсы, красную кофту и утепленную куртку наверх. Ее кудрявые волосы собраны, а завершают "лук" стильные очки с красной оправой.

Рядом с 70-летней Аллой Борисовной стоят Лиза и Гарри, сзади - Галкин. Все они выглядят счастливыми.

"Аллуся уже не та... Алла стала еще круче!", "Шикарная Алла Борисовна", "Красивая пара", "Пугачева - огонь", "Чудесная семья", - пишут в комментариях к фото.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.