Волочкова сверкнула обвисшей грудью (фото)

На снимке видно, что Волочкова без бюстгальтера.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с отдыха, где она отправилась на выставку яхт.

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Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре она предстала в золотом мини-платье с бахромой и декольте до пупка. Видно, что Волочкова без бюстгальтера.

Наряд позволил Анастасии сверкнуть грудью. Правда, бюст Анастасии обвис, что сразу заметили ее поклонники.

"Надо закачивать новый силикон, тогда будет другое дело", "Обвисли, жалко", "Грудь не очень легла", "Поникла грудь", - пишут в комментариях.

Ранее Волочкова шокировала сеть слишком откровенным фото с отдыха - она снялась полностью обнаженной.