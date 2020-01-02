Каменских засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)

В подписи к фото Каменских поздравила всех с Новым годом и написала свои пожелания.

Каменских засветила грудь в платье с глубоким декольте.

На одном из снимков, опубликованных Настей в Instagram, она позирует в роскошном платье, открівающем ее ноги и грудь.

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В подписи к фото Каменских поздравила всех с Новым годом и написала свои пожелания:

"Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?".