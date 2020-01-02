Каменских засветила грудь в платье с глубоким декольте (фото)
Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год💃 Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни🔥Согласны?😘 ________________________ The first day of #2020! ❤️ Féliz Navidad!🎄Happy New Year! 🌍 May all our dreams come true!
Каменских засветила грудь в платье с глубоким декольте.
На одном из снимков, опубликованных Настей в Instagram, она позирует в роскошном платье, открівающем ее ноги и грудь.
Читайте такжеСупермодель Ирина Шейк показала идеальное тело в мини-бикини (фото)
В подписи к фото Каменских поздравила всех с Новым годом и написала свои пожелания:
"Ну что? Как вы встретили #2020? Я - с планами на невероятно крутой, динамичный и успешный год. Давайте мы с вами будем расширять горизонты, покорять новые вершины и проживать каждый день так, чтобы гордится каждой минутой своей жизни. Согласны?".