"Офигеть!": Ани Лорак в откровенном декольте шокировала сеть огромной грудью (видео)

Певица с дочкой поздравили подписчиков с Новым годом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Новым годом, мои дорогие! 🎄 Пусть 2020 принесёт исполнение ваших самых заветных желаний! ✨ Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 31 Дек 2019 в 11:04 PST

Украинская певица Ани Лорак записала видеообращение к своим поклонникам. В кадре она появилась с дочкой Софией. Перед камерой Ани позирует в красном платье с очень откровенным декольте.

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Певица с дочкой поздравили подписчиков с Новым годом.

«С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесёт исполнение ваших самых заветных желаний!», - подписала видео певица.

В комментариях моментально принялись писать отзывы поклонники певицы. Одни направили в адрес своего кумира много приятных слов. А вот другие обратили на большой бюст артистки. «Офигеть с*ськи стали», «До Леры не далеко», «Вот это грудь!», - написали в комментариях пользователи сети.