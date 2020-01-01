"Офигеть!": Ани Лорак в откровенном декольте шокировала сеть огромной грудью (видео)
С Новым годом, мои дорогие! 🎄 Пусть 2020 принесёт исполнение ваших самых заветных желаний! ✨
Украинская певица Ани Лорак записала видеообращение к своим поклонникам. В кадре она появилась с дочкой Софией. Перед камерой Ани позирует в красном платье с очень откровенным декольте.
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Певица с дочкой поздравили подписчиков с Новым годом.
«С Новым годом, мои дорогие! Пусть 2020 принесёт исполнение ваших самых заветных желаний!», - подписала видео певица.
В комментариях моментально принялись писать отзывы поклонники певицы. Одни направили в адрес своего кумира много приятных слов. А вот другие обратили на большой бюст артистки. «Офигеть с*ськи стали», «До Леры не далеко», «Вот это грудь!», - написали в комментариях пользователи сети.