В "Современнике" назвали дату и место похорон Галины Волчек

Известная российская актриса Галина Волчек умерла 26 декабря.

Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек состоится 29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание с Галиной Борисовной начнется 29 декабря в 11:00 в театре "Современник", а похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Волчек скончалась в четверг, 26 декабря, в Москве. Актриса несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких. Накануне появились сообщения о том, что ее состояние резко ухудшилось. Ей было 86 лет.