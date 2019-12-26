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Ани Лорак выступила в прозрачном платье (фото)

15:36, 26 декабря 2019
Звезды
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

41-летняя Ани Лорак в последнее время часто отдает предпочтение откровенным образам. Звезда вышла на сцену в просвечивающем платье.

Артистка посетила звездный концерт «Рождество с Григорием Лепсом». Мероприятие прошло в московском Crocus City Hall. Ани Лорак исполнила свои главные хиты и поздравила зрителей с праздником.

Для выступления певица выбрала смелый образ. Она надела светлое платье с прозрачной юбкой, украшенное блестками. Под наряд исполнительница не стала надевать белье. Звезда распустила волосы и сделала вечерний макияж в нюдовых тонах. Дополнили образ элегантные драгоценности из белого золота - необычной формы колье и браслет.

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Теги: #Ани Лорак#Лорак