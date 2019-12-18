Ани Лорак появилась в латексном наряде (фото)

Исполнительница позирует с распущенными волосами и ярким макияжем.

Опальная украинская певица Ани Лорак выгодно подчеркнула шикарную фигуру, выбрав пикантный наряд.

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На опубликованном в Instagram фото исполнительница предстает в черном обтягивающем латексном комбинезоне. На снимке в глаза бросаются прелести артистки: сочная грудь, подтянутые бедра и животик.

Поверх такого соблазнительного наряда Каролина надела бирюзовую шубу. Она позирует с распущенными волосами и ярким макияжем.

"Смотрите в новогоднюю ночь на "Первом канале" "Мы нарушаем", - написала в посте Лорак.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак удивила публику, представ в ультраобтягивающем платье.