Известный музыкальный критик сравнил Аллу Пугачеву с "гопником"
10:23, 18 декабря 2019Звезды
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Критик рассказал, почему фильм Пугачевой не заслуживает внимания.
В РФ в кинотеатрах показали фильм-концерт Пугачевой / Фан-группа Пугачевой в Instagram
Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о фильме Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".
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По его словам, такое кино, собранное из музыкальных выступлений, можно снять с любым артистом, передает ФАН.
Также ему не нравятся новые песни звезды. "Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм", - заявил Соседов.
Он также назвал "оглушительным успехом" то, что фильм Пугачевой по сборам занял девятую строчку среди 147 произведений.
Напомним, фильм "Тот самый концерт" вышел в прокат 31 октября. Он посвящен юбилейному концерту Аллы Пугачевой.
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