Известный музыкальный критик сравнил Аллу Пугачеву с "гопником"

Критик рассказал, почему фильм Пугачевой не заслуживает внимания.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о фильме Аллы Пугачевой "Тот самый концерт".

Читайте такжеАлла Пугачева ужаснула изможденным видом: "голова больше туловища" (фото)

По его словам, такое кино, собранное из музыкальных выступлений, можно снять с любым артистом, передает ФАН.

Также ему не нравятся новые песни звезды. "Мне достаточно "гопнических" песен типа "не учи меня жить" или там "копеечку на телогреечку" — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм", - заявил Соседов.

Он также назвал "оглушительным успехом" то, что фильм Пугачевой по сборам занял девятую строчку среди 147 произведений.

Напомним, фильм "Тот самый концерт" вышел в прокат 31 октября. Он посвящен юбилейному концерту Аллы Пугачевой.