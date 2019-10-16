Изможденную Аллу Пугачеву сняли для постера (фото)

На снимке видно ее худенькие ножки и осунувшееся лицо.

В последнее время многие удивляются тому, как похудела певица Алла Пугачева. Но новое фото с Примадонной вообще многих шокирует: на нем артистка выглядит изможденной.

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Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появился снимок, на котором она выглядит то ли слишком худой, то ли отфотошопленной.

"Просто сняли сегодня Аллу Борисовну для постера к ее юбилейному концерту", - подписано фото. На нем исполнительница позирует в молодежном образе total black - туфлях, гетрах и мини-платье. Дополнила образ певица шляпкой с вуалью.

"Совсем скоро киноконцерт "Алла Пугачева. Тот самый концерт", - говорится в подписи ко второму снимку.

Ранее 70-летняя Алла Пугачева показала на фото постаревшее лицо крупным планом.