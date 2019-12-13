Супермодель Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру в кружевном белье (фото)

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном комплекте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Our first ever underwire bra. Tomorrow. 10 am EST. @inamoratawoman Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 12 Дек 2019 в 5:54 PST

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

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Она опубликовала снимок в своем Instagram.

На фото 28-летняя модель позирует в черном кружевном комплекте. Для образа Ратаковски стилисты выбрали естественный макияж, распущенные и слегка растрепанные волосы, а также маникюр бежевого цвета. Из украшений девушка надела свое помолвочное кольцо с бриллиантами и тонкий браслет.

Большинство поклонников похвалили внешний вид актрисы. «Ты вообще настоящая?!», «Девушка мечты!» — восхищались пользователи соцсетей.