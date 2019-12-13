Пэрис Хилтон снимет реалити-шоу в санатории на Закарпатье - СМИ

Шоу будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ.

Пэрис Хилтон после покупки комплекса "Деренівська Купель" планирует провести в нем съемки реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. Переговоры о покупке курорта в Закарпатье американская дива ведет с лета.

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Как сообщает LifeStyle 24, чтобы закрыть сделку, нынешние владельцы комплекса должны выполнить ряд условий, выставленных Пэрис: построить на территории "Деренівської Купелі" вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и "Пассаж" для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. Также по просьбе Хилтон прилегающие территории комплекса должны иметь дополнительные автостоянки, чтобы все гости могли с комфортом разместить свои машины.

По информации портала, сейчас идет масштабное строительство всех вышеупомянутых локаций. Пэрис рассчитывает закрыть сделку в начале весны, после чего инициирует съемку нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. В апреле в "Деренівській Купелі" начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки реалити-шоу стартовали именно в этот момент.