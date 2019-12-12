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Супермодель Эмили Ратаковски едва вместила пышную грудь в узкий топ (фото)

17:34, 12 декабря 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала соблазнительный снимок.

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Фото было обнародовано на ее Instagram-странице.

Модель позировала в узком черном топе, из которого частично виднелась ее внушительного размера грудь.

Менее чем за сутки снимок собрал более миллиона лайков.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски