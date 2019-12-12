В сети заметили, что маленькая дочь украинской певицы стала копией Киркорова (фото)
15:03, 12 декабря 2019Звезды
49 0
Фотография двухлетней дочери артистки вызвала споры в сети.
Стоцкая показала свою дочь / instagram.com/100tskaya
Известная украинская певица Анастасия Стоцкая на своей странице в Instagram опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
Читайте такжеЭкс-"виагра" презентовала новый альбом (фото)
"Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь", - написала счастливая мама.
Снимок малышки вызвал жаркие споры в сети, по мнению некоторых фанатов, девочка удивительно похожа на короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
"Как же она похожа на Киркорова", "Она похожа на своих родителей", "Сходство с поп-королем очевидно", - пишут в комментариях фанаты Стоцкой.
Напомним, Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, жила в столице до 1992 года. Ее продюсером был Филипп Киркоров. Певица участвовала в российском нацотборе на "Евровидение" в 2005 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter