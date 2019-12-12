В сети заметили, что маленькая дочь украинской певицы стала копией Киркорова (фото)

Фотография двухлетней дочери артистки вызвала споры в сети.

Известная украинская певица Анастасия Стоцкая на своей странице в Instagram опубликовала фото двухлетней дочери Веры.

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"Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь", - написала счастливая мама.

Снимок малышки вызвал жаркие споры в сети, по мнению некоторых фанатов, девочка удивительно похожа на короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

"Как же она похожа на Киркорова", "Она похожа на своих родителей", "Сходство с поп-королем очевидно", - пишут в комментариях фанаты Стоцкой.

Напомним, Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, жила в столице до 1992 года. Ее продюсером был Филипп Киркоров. Певица участвовала в российском нацотборе на "Евровидение" в 2005 году.