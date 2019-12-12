Надя Дорофеева шокировала новым фото в Instagram

Многие не узнают на новом снимке Позитива.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, на которых она позирует в спортивной одежде со своим коллегой по сцене Позитивом.

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В посте Надя рассказала, что 11 декабря закончился их тур #VISLOVO по Украине, и впереди ждет много работы в Киеве. Внимательные подписчики обратили внимание, что Позитив сбрил усы.

Об этом они начали активно писать в комментариях под постом: "Надя, зачем Лёша сбрил усики?", "А это точно Леша?", "Сбрил усики, вернулся в подростковый возраст", "Я вижу, усы вам понравились".

Ранее Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.