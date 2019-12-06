Надя Дорофеева сверкнула грудью на камеру (фото)

Подписчикам такой смелый "лук" артистки очень понравился.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, где она позирует в дерзком образе вместе с коллегой по коллективу Позитивом. Так, в кадре Надя оголилась, приспустив куртку и показав свою грудь в бюстгальтере.

"Тур VISLOVO уже близится к завершению", - написала под фото Дорофеева.

Подписчикам такой смелый "лук" артистки очень понравился, о чем они написали в комментариях.

Ранее Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.