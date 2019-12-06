Надя Дорофеева сверкнула грудью на камеру (фото)
16:57, 06 декабря 2019Звезды
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Подписчикам такой смелый "лук" артистки очень понравился.
Дорофеева шикарно выглядит / instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева покорила поклонников новым образом.
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В своем Instagram певица опубликовала фото, где она позирует в дерзком образе вместе с коллегой по коллективу Позитивом. Так, в кадре Надя оголилась, приспустив куртку и показав свою грудь в бюстгальтере.
"Тур VISLOVO уже близится к завершению", - написала под фото Дорофеева.
Подписчикам такой смелый "лук" артистки очень понравился, о чем они написали в комментариях.
Ранее Надя Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards.
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