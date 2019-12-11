Украинская певица и ведущая показала фото до и после похудения на 10 килограмм

Певица призналась, что ее главное правило - не есть после семи.

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская на протяжении пяти лет боролась с лишним весом. Но благодаря работе над собой звезде удалось достичь желаемых параметров.

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Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. В подтверждение своих слов певица предъявила подписчикам фото до похудения и свежий снимок себя.

"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее - мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения", - признается певица.

Цибульская также выдала поклонникам свое основное правило. "Я теперь никогда не ем и не пью после семи", - поделилась она.