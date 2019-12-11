На видео Ани Лорак заметили интересную деталь

Танцы исполнительница устроила в звукозаписывающей студии.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак продолжает интриговать поклонников, публикуя загадочные видео.

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Так, на новом ролике в Instagram артистка танцует под песню Gonna Love Me Тейаны Тейлор. Запись "дива" подписала просто: "Сегодня я танцую".

Видно, что движения Лорак скованны, а сама исполнительница не очень то и пластична. Некоторые жесты в танце Каролина адресует кому-то, наверное, своему 26-летнему возлюбленному Егору Глебу.

Отметим, что на безымянном пальце правой руки у Ани, похоже, обручальное кольцо.

Ранее 41-летняя украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.