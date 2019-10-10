Ани Лорак показала фото с 26-летним любовником

На снимке Лорак и ее избранник предстали в спортивной одежде.

Сбежавшая в Россию 41-летняя украинская певица Ани Лорак похвасталась новым фото со своей новой пассией, 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она, стоя спиной к камере, фотографируется с новым избранником и держит его за руку.

Фото вызвало волну возмущения в комментариях: "Ну, зачем вам молодой?", "Каролина, что с твоим вкусом?", "С кем эта шаболда идет?", "Нахр**а такое выкладывать? Кому интересно смотреть на спину".

Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.