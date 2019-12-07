Влюбленная: популярная украинская певица выходит замуж - СМИ

Наталья Могилевская намекнула, что выходит замуж.

Украинская певица Наталья Могилевская намекнула на то, что скоро выйдет замуж.

Как пишет НВ, в интервью на шоу канала "Украина" "Привет, 20-е" 44-летняя артистка сообщила, что находится «в статусе невесты». В частности, артистка загадочно ответила на вопрос о том, почему в ее концертной команде танцоров так много мужчин:

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«Сегодняшний мой номер на песню "Покохала" - о том, что любовь - это стихия. Такая же невероятная и необъятная, как океан. А когда океан разольется, вокруг будут женихи. Ведь единственное время женщины, когда она законно имеет право рассматривать других мужчин, - это состояние невесты. До этого нельзя - еще рано, а после этого уже поздно - ты замужем», - сообщила она.

Накануне в интервью и на своих концертах Могилевская открыто признавалась, что влюблена и счастлива. Кроме того, певица сообщила, что посвятила любимому свою новую песню "Покохала".

Впрочем, имя бойфренда и предполагаемого будущего мужа Могилевская не раскрывает, однако в Сети ходят слухи, что ее избранником стал ландшафтный дизайнер и музыкант Влад Кацюба. Именно он стал главным героем в клипе на песню "Покохала".