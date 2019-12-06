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Ольга Сумская удивила поклонников фото без макияжа (фото)

15:43, 06 декабря 2019
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Сумская показала лицо без макияжа / фото: Instagram актрисы

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"Друзья, а что лучше от бессонницы? Во время представления в Сумах меня угостили кофе с коньяком ... ночь не спала. Может что-то подсыпали? Но удивительно, невыспавшейся не выгляжу с утра", - прокомментировала фотографии Сумская.

Отметим, что поклонники не только оценили прекрасную внешность актрисы, но и засыпали ее рецептами от бессонницы.

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Теги: #Инстаграм#фото#Ольга Сумская