Ольга Сумская удивила поклонников фото без макияжа (фото)
15:43, 06 декабря 2019Звезды
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Актриса опубликовала "голое" фото и попросила у поклонников рецепт средства от бессонницы.
Сумская показала лицо без макияжа / фото: Instagram актрисы
Известная украинская актриса Ольга Сумская на своей страничке в Instagram опубликовала серию фото, на котором показала лицо без макияжа.
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"Друзья, а что лучше от бессонницы? Во время представления в Сумах меня угостили кофе с коньяком ... ночь не спала. Может что-то подсыпали? Но удивительно, невыспавшейся не выгляжу с утра", - прокомментировала фотографии Сумская.
Отметим, что поклонники не только оценили прекрасную внешность актрисы, но и засыпали ее рецептами от бессонницы.
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