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Ани Лорак снялась в крохотном топе и "засветила" грудь (фото)

19:37, 05 декабря 2019
Звезды
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Лорак выглядит шикарно / instagram.com/anilorak

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в свои 40 с хвостиком лет может дать фору многим девушкам помоложе. И в качестве доказательства - новое фото артистки, опубликованное на ее странице в Instagram. 

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На свежем снимке, сделанном во время съемок клипа "Мы нарушаем", "дива" предстала в откровенном образе, позволяющем разглядеть ее прелести - крохотном черном топе и мини-юбке-шортах. Дополнила смелый "лук" Лорак волнистой укладкой и неброским макияжем.

Как сообщалось, 4 декабря опальная украинская певица Ани Лорак представила долгожданный клип на песню "Мы нарушаем". Режиссером новой видеоработы стал Алан Бадоев, автор слов - сама "дива".

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Теги: #фото#Ани Лорак