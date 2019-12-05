Ани Лорак снялась в крохотном топе и "засветила" грудь (фото)

Исполнительница выглядит шикарно, ее фигура - идеальная.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак в свои 40 с хвостиком лет может дать фору многим девушкам помоложе. И в качестве доказательства - новое фото артистки, опубликованное на ее странице в Instagram.

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На свежем снимке, сделанном во время съемок клипа "Мы нарушаем", "дива" предстала в откровенном образе, позволяющем разглядеть ее прелести - крохотном черном топе и мини-юбке-шортах. Дополнила смелый "лук" Лорак волнистой укладкой и неброским макияжем.

Как сообщалось, 4 декабря опальная украинская певица Ани Лорак представила долгожданный клип на песню "Мы нарушаем". Режиссером новой видеоработы стал Алан Бадоев, автор слов - сама "дива".