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Леся Никитюк позировала на камеру с ярким макияжем (фото)

17:20, 05 декабря 2019
Звезды
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Никитюк позирует в авто / instagram.com/lesia_nikituk

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Фото телезвезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в авто, глядя в камеру, и показывает лицо крупным планом. Видно, что Леся нанесла слишком яркий макияж.

Дополнила образ она прямыми волосами. В комментариях под фото многие отмечают, что Никитюк выглядит шикарно.

Ранее Тина Кароль покорила сеть, опубликовав фото, на которых она позирует в эффектном красном платье в окружении знойных мужчин в костюмах Деда Мороза.

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Теги: #фото#Леся Никитюк