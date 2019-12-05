Леся Никитюк позировала на камеру с ярким макияжем (фото)
17:20, 05 декабря 2019Звезды
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В комментариях под фото многие отмечают, что Никитюк выглядит шикарно.
Никитюк позирует в авто / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", похвасталась в сети новым снимком.
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Фото телезвезда поделилась на своей странице в Instagram. На нем она позирует в авто, глядя в камеру, и показывает лицо крупным планом. Видно, что Леся нанесла слишком яркий макияж.
Дополнила образ она прямыми волосами. В комментариях под фото многие отмечают, что Никитюк выглядит шикарно.
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