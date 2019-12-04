Настя Каменских предстала в провокационной позе (фото)

В посте певица вспомнила о колоссальной работе своей команды.

Известная украинская певица Настя Каменских, она же NK, похвасталась провокационным снимком, сделанным во время ее выступления.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черно-белом ультраобтягивающем комбинезоне, сидя на корточках и широко расставив ноги.

В кадре видна пышная грудь поп-звезды. Эпатажный образ Каменских дополнила собранными кудрявыми волосами.

В посте певица вспомнила о колоссальной работе своей команды, а также высказалась о том, как она любит свое дело.

"Быть профессиональным артистом - это титанический труд! Понятно, что мне это нравится! Да я жизни без музыки и сцены даже не представляю! Но, знайте, что каждым кадром, каждым движением, каждым шовчиком на костюме, каждым звуком в песне и каждым локоном на голове занимается огромная команда людей, которые влюблены в свою работу! И все мы очень стараемся сделать так, чтобы каждое выступление было на высоте", - написала Настя.

Ранее украинская певица Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.