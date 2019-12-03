Рианну заподозрили в беременности после ее появления на красной дорожке с округлившимся животом (фото)

В Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019.

В ночь на 3 декабря в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019, гостями которой стали звезды шоу-бизнеса и всевозможные другие знаменитости.

На красной дорожке тусы показались Рианна, Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити.

Кстати, первую фанаты после ее появления на красной дорожке заподозрили в беременности.

Для церемонии исполнительница выбрала мини-платье мятного цвета с длинной прозрачной накидкой. Обтягивающий наряд, как показалось позже поклонникам звезды, подчеркнул ее округлившийся живот. Кто-то даже обратил внимание, что Рианна всячески старалась прикрывать его, позируя перед папарацци.

Кстати, в этом году именно Рианна и ее бренд Fenty удостоились одной из наград премии - в номинации "Городской люксовый бренд".