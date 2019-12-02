Во время выступления Сердючки у одной из зрительниц начались преждевременные схватки (видео)

Девочка появилась на свет на месяц раньше.

Во время записи программы «Вечер премьер с Екатериной Осадчей», а это было три недели назад, у одной из зрительниц начались схватки. Преждевременно. Случилось это как раз на выступлении Верки Сердючки.

Читайте такжеПод пение Тины Кароль и Сердючки: 25-летняя Ассоль вышла замуж (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что Татьяна со знакомыми на концерт приехала из Глухова. Билет подарили подруги, чтобы беременная женщина перед декретом повеселилась, но у ребеночка біл другой план.

«Появилась наша девочка на месяц раньше. Решила, что ей уже нужно танцевать, петь», – прокомментировала женщина.

Новорожденную девочку назвали Екатериной.