Во время выступления Сердючки у одной из зрительниц начались преждевременные схватки (видео)
15:20, 02 декабря 2019Звезды
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Девочка появилась на свет на месяц раньше.
Во время выступления Верки Сердючки у одной из зрительниц начались преждевременные схватки
Во время записи программы «Вечер премьер с Екатериной Осадчей», а это было три недели назад, у одной из зрительниц начались схватки. Преждевременно. Случилось это как раз на выступлении Верки Сердючки.
Читайте такжеПод пение Тины Кароль и Сердючки: 25-летняя Ассоль вышла замуж (фото, видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что Татьяна со знакомыми на концерт приехала из Глухова. Билет подарили подруги, чтобы беременная женщина перед декретом повеселилась, но у ребеночка біл другой план.
«Появилась наша девочка на месяц раньше. Решила, что ей уже нужно танцевать, петь», – прокомментировала женщина.
Новорожденную девочку назвали Екатериной.
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