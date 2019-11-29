"Что с ней?": Алла Пугачева ужаснула поклонников на новом видео

Многие начали спрашивать, что случилось с Примадонной.

Известная певица Алла Пугачева даст интервью на "Первом" - российском пропагандистском канале.

Читайте такжеГлавная сваха России ошарашила сеть голым фото

В студию телеканала артистка заявилась с собранными в высокий хвост волосами, а по бокам - распущенными, в черном одеянии - длинной черной юбке и кофте, а поверх этого наряда она надела шубу.

На опубликованном в Instagram канала видео можно заметить, что Примадонна выглядит уставшей, она и передвигается как-то странно - то ли юбка сковывает ее движения, то ли у Аллы Борисовны есть проблемы со здоровьем.

"Люблю ее, но походка уже, как у старух", "Походу, у Аллы Пугачевой проблемы со спиной и ногой, видно, как она через бок идет", "Что с ней?", - пишут в комментариях к видео.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.