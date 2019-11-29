цей матеріал доступний українською

Главная сваха России ошарашила сеть голым фото

15:22, 29 ноября 2019
Звезды
1129 0
Сябитова разделась для фото / instagram.com/syabitova_roza

Голое фото ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также"Ботокс!: "Ани Лорак похвасталась фото с женой пресс-секретаря Путина

В своем посте она порассуждала, кто они, женщины, которым за 50 лет. Она заявила, что принадлежит к поколению "крутых бабок". 

"Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст - это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты - свободна", - отметила Сябитова.

"Мама родная, мир с орбиты сдвинулся", "Совсем из ума выжила", "Совсем сдурела", "Роза, это очень плохо", - пишут в комментариях к откровенным фото ведущей.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото