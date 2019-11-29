Главная сваха России ошарашила сеть голым фото

Ведущая заявила, что принадлежит к поколению "крутых бабок".

Главная сваха России Роза Сябитова разделась для фото и не на шутку разозлила пользователей сети.

Голое фото ведущая шоу "Давай поженимся!" опубликовала на своей странице в Instagram.

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В своем посте она порассуждала, кто они, женщины, которым за 50 лет. Она заявила, что принадлежит к поколению "крутых бабок".

"Как сказала мудрая Изабелла Росселлини, "Возраст - это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты - свободна", - отметила Сябитова.

"Мама родная, мир с орбиты сдвинулся", "Совсем из ума выжила", "Совсем сдурела", "Роза, это очень плохо", - пишут в комментариях к откровенным фото ведущей.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.