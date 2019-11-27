Леся Никитюк обнажила ягодицы на камеру (фото)

Снимок с ведущей "лайкнули" почти 100 тысяч раз.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась фото с отдыха.

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На опубликованном в Instagram снимке Никитюк одета в черные плавки, а на ее лице круглые солнцезащитные очки. В кадре можно разглядеть сочные ягодицы Леси.

Телезвезда загорает на солнце, а своим подписчицам советует никогда не выставлять на солнце лицо.

Ранее Леся Никитюк показала снимок в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.