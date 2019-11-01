Леся Никитюк показала горячее фото в бикини

Телезвезда отдыхает в Египте и нежится под солнышком.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала сексуальную фигуру в купальнике.

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Телеведущая продолжает будоражить фантазию своих фанатов, публикуя на своей странице в Instagram фото с отдыха. На снимке Никитюк позирует в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.

В кадре леди Ле лежит на боку таким образом, что верх купальника едва удерживает ее сочную грудь.

Пользователи сети пишут, что на этом фото прекрасно все - и бюст, и ножки: "Пушка", "Так и хочется отшлепать", "Какая сладенькая", "Ух, богиня", "Шикарная".

Ранее популярна украинская певица Тина Кароль восхитила сеть новым сексуальным снимком, на котором позирует в дерзком мини.