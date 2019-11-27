Наряд Тины Кароль вызвал споры в сети (фото)

В комментариях поклонники певицы начали спорить по поводу ее нового платья.

Популярная украинская певица и ведущая "Танцев со звездами 2019" Тина Кароль разочаровала некоторых фанатов неудачным выбором наряда.

Читайте также"Мы прощаемся": Светлана Лобода шокировала своим постом в Instagram (фото)

Снимок в платье оригинального кроя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кароль предстала в темно-синем наряде с необычным вырезом в зоне декольте и высоким разрезом до середины бедра.

"Клоунесса в этом наряде", "Прическа не очень, но Тину очень люблю", "Платье - отстой", "Вам это платье не идет совсем", "Ужас, вкуса вообще нет", - пишут одни пользователи.

Другие же, наоборот, расхваливают Тину: "Красотка", "Шикарная", "Богиня", "Секси", "Красивое платье".

Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.