Наряд Тины Кароль вызвал споры в сети (фото)
14:11, 27 ноября 2019Звезды
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В комментариях поклонники певицы начали спорить по поводу ее нового платья.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица и ведущая "Танцев со звездами 2019" Тина Кароль разочаровала некоторых фанатов неудачным выбором наряда.
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Снимок в платье оригинального кроя артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Кароль предстала в темно-синем наряде с необычным вырезом в зоне декольте и высоким разрезом до середины бедра.
"Клоунесса в этом наряде", "Прическа не очень, но Тину очень люблю", "Платье - отстой", "Вам это платье не идет совсем", "Ужас, вкуса вообще нет", - пишут одни пользователи.
Другие же, наоборот, расхваливают Тину: "Красотка", "Шикарная", "Богиня", "Секси", "Красивое платье".
Напомним, финал шоу "Танцы со звездами 2019" открывала украинская певица Настя Каменских со своей зажигательной песней Elefante.
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