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MARUV в белье "взорвала" сеть (фото)

13:21, 26 ноября 2019
Звезды
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MARUV показала пикантное фото / instagram.com/maruvofficial

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Так, артистка на своей странице в Instagram показала фотосессию, для которой она выбрала слишком сексуальный образ. Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop.

Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.  Поклонники в восторге от нового образа исполнительницы.

MARUV показала пикантное фото / instagram.com/maruvofficial

Напомним, 15 ноября скандальная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, презентовала клип на песню Don't Stop. В нем артистка показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе со звездой в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay. 

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Теги: #MARUV