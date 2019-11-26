MARUV в белье "взорвала" сеть (фото)

Поклонники в восторге от нового образа исполнительницы.

Самая эпатажная украинская певица MARUV поделилась серией откровенных фото, на которых она позировала в белье.

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Так, артистка на своей странице в Instagram показала фотосессию, для которой она выбрала слишком сексуальный образ. Так, в кадре звезда предстала в корсете и показала сочную грудь, на которой написано название ее новой песни - Don't Stop.

Дополнила откровенный "лук" MARUV массивными украшениями, солнцезащитными очками и ярко-красной помадой. Поклонники в восторге от нового образа исполнительницы.

Напомним, 15 ноября скандальная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, презентовала клип на песню Don't Stop. В нем артистка показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе со звездой в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay.