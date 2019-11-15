MARUV выпустила откровенный клип на песню Don't Stop (видео)

В клипе певицы снялся ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay.

В пятницу, 15 ноября, скандальная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, презентовала клип на песню Don't Stop.

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Ролик доступен к просмотру на YouTube-канале артистки. В клипе MARUV показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе с певицей в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay.

В клипе много откровенных сцен: то певица "светит" ягодицами, то ее подтанцовка сплетается телами и при этом целуется, напоминая оргию.

Don't Stop - вторая песня из нового мини-альбома певицы Hellcat Story.

Ранее MARUV выпустила новую песню To Be Mine. Новая работа более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество.