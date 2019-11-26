Ксения Собчак возмутила сеть резким высказыванием: "Не хочу сидеть рядом с толстыми!" (видео)

Телеведущая высказалась по поводу людей с лишним весом.

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак известна своими резкими высказываниями, которые нередко приводят к скандалу. Так, недавно звезда вступила в перепалку с известным блогером на тему абортов, а в этот раз Собчак вызвала возмущение в сети из-за своего высказывания о полных людях.

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В шоу "Хейт ток" 38-летняя телеведущая заявила, что не любит толстых:

"Ваша свобода заканчивается там, где начинается моя свобода, и наоборот. Я имею право не любить толстых людей. Если за этим правом не следует, что я хочу сажать их в тюрьму, расстреливать, принудительно заставлять их худеть. Но я имею право на ненависть или нелюбовь к кому-то. Ну, не хочу я заниматься сексом с брюнетами. Имею я на это право? Не нравятся мне брюнеты, не хочу с ними трах***ся. Не нравятся мне толстые люди — не хочу с ними рядом сидеть. Я же никого не заставляю, я выйду из комнаты".

В сети пользователей возмутило столь категоричное высказывание Собчак:

"Это комплексы по поводу собственной внешности?", "От Собчак другого и не ожидали", "На себя бы сначала посмотрела", "Собчак равняется дешевому хайпу".