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"Живого лица уже нет!": новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram

19:47, 25 ноября 2019
Звезды
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Многие обвиняют Лорак в чрезмерном фотошопе / instagram.com/anilorak

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Кадры артистка разместила на своей странице в Instagram. В глаза бросаются неестественно большие губы Лорак, на что сразу же обратили внимание ее поклонники.

"Красивая женщина, но ретуши очень много, превратили вас в восковую куклу", "Фотошопа все больше и больше", "Почему так много фотошопа?",  "Ну и губы! Живого лица уже нет", - пишут в комментариях к снимкам.

instagram.com/anilorak

Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.

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Теги: #фото#Ани Лорак