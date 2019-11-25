"Живого лица уже нет!": новое фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram
19:47, 25 ноября 2019Звезды
384 0
Многие считают, что исполнительница переборщила с фотошопом и "уколами красоты".
Многие обвиняют Лорак в чрезмерном фотошопе / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками порцией новых фото, на которых показала лицо крупным планом.
Читайте такжеВера Брежнева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
Кадры артистка разместила на своей странице в Instagram. В глаза бросаются неестественно большие губы Лорак, на что сразу же обратили внимание ее поклонники.
"Красивая женщина, но ретуши очень много, превратили вас в восковую куклу", "Фотошопа все больше и больше", "Почему так много фотошопа?", "Ну и губы! Живого лица уже нет", - пишут в комментариях к снимкам.
instagram.com/anilorak
Ранее 41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак решилась на смену имиджа – звезда подстригла челку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter