Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
13:02, 25 ноября 2019Звезды
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"С Днем матери", — написала дочь Заворотнюк в stories.
Дочь поздравила Заворотнюк с Днем матери / Скриншот
Анна Заворотнюк показала на своей странице в Instagram ранее не опубликованное фото своей матери Анастасии Заворотнюк.
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Снимок появился в stories дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" с подписью "С днем матери". Этот праздник в России отмечался 24 ноября.
Напомним, сообщения о раке мозга у актрисы начали появляться в начале осени. Некоторые Родные Заворотнюк долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что она действительно проходит лечение.
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