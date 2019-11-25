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Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери

13:02, 25 ноября 2019
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Дочь поздравила Заворотнюк с Днем матери / Скриншот

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Снимок появился в stories дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" с подписью "С днем матери". Этот праздник в России отмечался 24 ноября.

Напомним, сообщения о раке мозга у актрисы начали появляться в начале осени. Некоторые Родные Заворотнюк долго не комментировали эти сообщения, но затем подтвердили, что она действительно проходит лечение.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк