Показала декольте: Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

"В моих архивах", - коротко подписала снимок Беллуччи и пожелала всем хорошего дня.

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи поделилась с подписчиками архивным снимком.

Читайте также"Горячая штучка!": 54-летняя Моника Беллуччи продемонстрировала пышную грудь (фото)

Фотография достаточно откровенная, на ней Моника запечатлена в бронзовом блестящем жакете, надетом на голое тело, а ее грудь украшает металлическая цепь. Ее Беллуччи одной рукой, словно специально, натягивает для эффектности кадра.

"В моих архивах", - коротко подписала снимок Беллуччи и пожелала всем хорошего дня.

Сколько лет на фото актрисе, Моника Беллуччи не уточнила, но выглядит она достаточно молодой. А главное - очень и очень горячей. Нынешние фотосеты со звездой тоже бывают достаточно откровенными, но не такими, как этот снимок.