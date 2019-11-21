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Горячая штучка: Лорак в экстравагантном мини взбудоражила сеть (фото)

15:25, 21 ноября 2019
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Лорак оголила грудь / instagram.com/anilorak

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На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится, где позирует в коротенькой юбке и топе, оголяющем нижнюю часть груди.

"Не могу дождаться премьеры клипа на песню "Мы нарушаем". А вы", – спросила она у поклонников.

Фанаты были в восторге от откровенного снимка. В комментариях отметили, что у Лорак роскошные ноги.

"Ноги. Это пожар", "Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своей красотой", "Красота", "Шикарно", – написали пользователи.

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