Горячая штучка: Лорак в экстравагантном мини взбудоражила сеть (фото)
15:25, 21 ноября 2019Звезды
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Ани Лорак опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится.
Лорак оголила грудь / instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и живет в Москве, вызвала ажиотаж откровенным нарядом.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится, где позирует в коротенькой юбке и топе, оголяющем нижнюю часть груди.
"Не могу дождаться премьеры клипа на песню "Мы нарушаем". А вы", – спросила она у поклонников.
Фанаты были в восторге от откровенного снимка. В комментариях отметили, что у Лорак роскошные ноги.
"Ноги. Это пожар", "Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своей красотой", "Красота", "Шикарно", – написали пользователи.
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