Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото

Горячий образ дополнили мокрые волосы, стильные солнечные очки и яркий макияж.

37-летняя украинская певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram новым снимком, в подписи к которому попросила помощи у поклонников.

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Светлана предстала в невероятно соблазнительном образе. Артистка позировала в черной куртке и бюстгальтере, демонстируя грудь во всей красе. Горячий образ дополнили мокрые волосы, стильные солнечные очки и яркий макияж.

"В последнее время не так охотно веду инста.... не хватает меня на соц сети🤷‍♀️а доверить никому не могу ... опасно))) или не?))", - спросила совета Лобода в подписи к фото.