Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото
22:00, 10 ноября 2019Звезды
290 0
Горячий образ дополнили мокрые волосы, стильные солнечные очки и яркий макияж.
Светлана предстала в невероятно соблазнительном образе / Instagram Светлана Лобода
37-летняя украинская певица Светлана Лобода поделилась в своем Instagram новым снимком, в подписи к которому попросила помощи у поклонников.
Читайте также"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)
Светлана предстала в невероятно соблазнительном образе. Артистка позировала в черной куртке и бюстгальтере, демонстируя грудь во всей красе. Горячий образ дополнили мокрые волосы, стильные солнечные очки и яркий макияж.
"В последнее время не так охотно веду инста.... не хватает меня на соц сети🤷♀️а доверить никому не могу ... опасно))) или не?))", - спросила совета Лобода в подписи к фото.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter