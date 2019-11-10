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Лобода показала грудь во всей красе на ультрасексуальном фото

22:00, 10 ноября 2019
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Светлана предстала в невероятно соблазнительном образе / Instagram Светлана Лобода

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Светлана предстала в невероятно соблазнительном образе. Артистка позировала в черной куртке и бюстгальтере, демонстируя грудь во всей красе. Горячий образ дополнили мокрые волосы, стильные солнечные очки и яркий макияж.

"В последнее время не так охотно веду инста.... не хватает меня на соц сети🤷‍♀️а доверить никому не могу ... опасно))) или не?))", - спросила совета Лобода в подписи к фото.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода