Светлана Лобода очаровала сеть сексуальным фото в купальнике

В кадре можно разглядеть роскошную фигуру "суперзвезды".

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть сексуальным фото, на котором позирует в черном сдельном купальнике.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она сидит в монокини, широко расставив ноги. В кадре можно разглядеть роскошную фигуру "суперзвезды" - стройные ножки, плоский животик и упругую грудь.

Дополнила пляжный "лук" Лобода солнцезащитными очками и распущенными вьющимися волосами.

В сети восхищены фотографией Светланы, певицу осыпали комплиментами.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.