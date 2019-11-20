Светлана Лобода очаровала сеть сексуальным фото в купальнике
15:57, 20 ноября 2019Звезды
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В кадре можно разглядеть роскошную фигуру "суперзвезды".
Лобода любит дерзкие образы / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть сексуальным фото, на котором позирует в черном сдельном купальнике.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она сидит в монокини, широко расставив ноги. В кадре можно разглядеть роскошную фигуру "суперзвезды" - стройные ножки, плоский животик и упругую грудь.
Дополнила пляжный "лук" Лобода солнцезащитными очками и распущенными вьющимися волосами.
В сети восхищены фотографией Светланы, певицу осыпали комплиментами.
Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.
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