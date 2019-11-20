Дженнифер Лопес пожаловалась на то, что ее просили скрывать возраст

Певица призналась, что ей предрекали окончание карьеры.

Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на днях получила почетное звание "Человек года" и снялась в пикантной фотосессии для декабрьского GQ, в интервью изданию рассказала, что ее просили скрывать возраст ради сохранения карьеры.

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"Это были женщины. Они говорили: "Ты действительно хочешь выставлять это напоказ?" Я отвечала: "Все знают, сколько мне лет, так что в чем проблема?" В этой индустрии, когда тебе исполняется 30 лет, все заявляют: "С ней покончено". Я не могу сосчитать, сколько раз замечала, что люди относятся ко мне так, будто моя карьера близка к завершению", - поделилась 50-летняя звезда.

Однако по словам Джей Ло, артистки с годами становятся только лучше. Как пример она привела таких знаменитостей, как Мерил Стрип, Тина Тернер и Шер.

"Независимо от того, что говорят, вы просто должны повторять:" Я все еще делаю это. Я буду добиваться успеха. Я буду стараться изо всех сил ", - отметила звезда.