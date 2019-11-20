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Лобода показала на камеру сочную грудь и огромных жуков (видео)

10:32, 20 ноября 2019
Звезды
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Строящая карьеру в РФ украинская певица Светлана Лобода показала в Instagram жуков, которых увидела за кулисами во время концерта в Омане.

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"Жуки в Омане были знатными", – написала она под опубликованным видео.

Так, в кадре "суперзвезда" предстает в откровенном наряде с суперглубоким декольте, обнажающем ее упругую грудь. На полу в ролике видны огромные черные жуки.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.

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Теги: #Светлана Лобода