Лобода показала на камеру сочную грудь и огромных жуков (видео)

Видео снято в день выступления исполнительницы в Омане.

Переглянути цей допис в Instagram жуки в Омане были знатные 🤘😂 #yesterday Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 19 Лис 2019 р. о 10:39 PST

Строящая карьеру в РФ украинская певица Светлана Лобода показала в Instagram жуков, которых увидела за кулисами во время концерта в Омане.

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"Жуки в Омане были знатными", – написала она под опубликованным видео.

Так, в кадре "суперзвезда" предстает в откровенном наряде с суперглубоким декольте, обнажающем ее упругую грудь. На полу в ролике видны огромные черные жуки.

Ранее Светлана Лобода взбудоражила сеть провокационным фото, на котором оголила грудь.