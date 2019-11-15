Героцгиня Кембриджская прибыла в детский хоспис The Nook в графстве Фрамингем в любимом костюме (фото)

Герцогиня Кембриджская Кэтрин прибыла в графство Фрамингем в детский хоспис The Nook.

Ее Королевское Высочество снова надела один из своих любимых ярких костюмов – фиолетовый от Oscar de la Renta.

В этом же наряде в январе этого года герцогиня Кембриджская приезжала в Королевский театр. Тогда свой образ супруга принца Уильяма дополнила лаковыми туфлями-лодочками на каблуках от Rupert Sanderson и небольшой сумкой от Aspinal of London, пишет ТСН.ua

Сегодня в руках герцогини мы видим маленький черный клатч, она вновь надела плотные черные колготы, а туфли-лодочки выбрала в замше. Яркий образ королевской особы дополняет симпатичный дневной макияж и взъерошенная укладка. У герцогини, судя по снимкам, прекрасное настроение.

Читайте такжеВ блейзере и укороченных бордовых брюках: герцогиня Кембриджская поразила нарядом для встречи с волонтерами (фото, видео)

В хоспис Кэтрин приехала, чтобы встретиться с детьми и семьями, а также совершить экскурсию по хоспису и открыть мемориальную доску, на которой официально объявлено об открытии этого здания.

Хоспис The Nook расположен недалеко от Нориджа и был открыт спустя восемь лет после того, как герцогиня Кэтрин стала патроном организации EACH, которая занималась сбором средств на строительство нового центра.

Кстати, фиолетовый цвет в одежде очень любит и королева Великобритании Елизавета II.