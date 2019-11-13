Бритни Спирс подчеркнула формы суперкоротким обтягивающим платьем

37-летняя поп-дива Бритни Спирс уже давно не выглядит, как юная дива, но короткие платья по-прежнему ее большая любовь.

Звезда опубликовала короткий ролик в своем Instagram, продемонстрировав пользователям два разных образа. В одном из них Бритни позирует в коротком и очень обтягивающем фигуру платье, которое еще и подчеркивает ее пышное декольте.

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К наряду Спирс подобрала лаковые туфли на высоких каблуках. Впрочем, в подобных луках поп-принцесса выходит и на красные дорожки.

А в другом аутфите она позирует в коротком розовом топе и белых мини-шортах. Позирует Бритни Спирс под свою любимую французскую композицию, о чем сообщила в подписи к ролику.