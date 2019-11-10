Алла Пугачева ужаснула новым фото

Многие в комментариях советуют артистке купить себе нормальный телефон с хорошей камерой.

70-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять своих поклонников новыми фото. Правда, в этот раз снимок Примадонны в Instagram разочаровал ее фанов.

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Так, певица опубликовала кадр, на котором позирует в кепке и закутавшись в клетчатый шарф. "С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну. Зима не мое", - подписала она фотографию, которая получилась не очень удачной - нечеткой и мрачной.

"Ужас", "Я не узнала Вас на этом фото", "Вы на калькулятор фотографировали?", "Купите телефон с нормальной камерой", "Неудачное фото", "Чего так фото сплющило?", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева не устает удивлять своих поклонников внешним видом. Но не всегда прекрасное моложавое лицо - заслуга артистки, в этом ей помогает и фотошоп.